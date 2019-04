Siracusa, l'Elio Vittorini partecipa ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Gli studenti dell'Elio Vittorini, anche quest'anno, hanno partecipato ai "Campionati Internazionali di Giochi Matematici". Si tratta di una gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si sono tenute nelle diverse sedi d’Italia il 16 marzo 2019), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi, l’ 11 maggio 2019) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2019. Le semifinali in Sicilia si sono tenute a Barcellona P.G. (ME), Catania, Gela (CL), Messina, Palermo, Siracusa, Trapani. Gli studenti aretusei, hanno sostenuto la semifinale lo scorso marzo, presso il Liceo Classico “ T. Gargallo”. Per la categoria C2, comprendente gli studenti delle 3° classi della secondaria di primo grado e le 1°classi della secondaria di secondo grado,l’alunno Gabriele Impastato si è classificato primo a Siracusa.