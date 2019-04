Il Val di Noto raccontato da Alberto Angela su "Meraviglie". IL VIDEO

Il Val di Noto, la splendida zona sud-orientale della Sicilia, dove nel corso del Settecento è sbocciata l'ultima fioritura dell'arte barocca in Europa, protagonista della terza puntata di "Meraviglie. La penisola dei tesori", il programa condotto da Alberto Angela su Rai 1.

Noto, Modica, Ragusa le principali tappe, ma è tutto il territorio che, dopo il devastante terremoto del 1693, ha saputo risorgere dalle macerie creando chiese e palazzi che non hanno eguali al mondo. Uno dei testimoni della rinascita e della bellezza di questa zona sarà Pippo Baudo che in quei luoghi è nato e cresciuto.

