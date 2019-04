Siracusa, aggressioni a operatori sanitari: Aidm convoca una conferenza

Sono oltre 3mila le aggressioni, secondo un'indagine della Fnomceo, subite dagli operatori sanitari sul posto di lavoro. Sarà proprio questo l'oggetto della conferenza, promossa dalla sezione di Siracusa dell’Associazione Italiana Donne Medico, fissata per il prossimo 13 aprile 2019, dalle 8.45 in poi.

Sarà la presidente di AIDM, Rosalia Maria Sorce, ad aprire i lavori che inizieranno, dopo il saluto delle autorità, con l’intervento della Dottoressa Irene Noè che affronterà gli aspetti epidemiologici della violenza in sanità e le tipologie di aggressione e seguiranno con la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro che sarà illustrata dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Asp di Siracusa Ingegnere Santo Michele Pettignano.

“La violenza – spiega Rosalia Maria Sorce” si manifesta sia in forma fisica che psicologica e spesso si sovrappone, rendendo difficile definire i confini tra l’una e l’altra. Questi fenomeni critici sono indicatori di vulnerabilità del sistema, in grado di determinare il deterioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e della sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Hanno ricadute non solo sulle persone coinvolte ma sull’intera società. E’ necessario pertanto coinvolgere tutte le organizzazioni al fine di prevenire e gestire gli atti di aggressione e di molestie”.

I lavori proseguiranno con altri interventi, che si concluderanno alle 14,30, sull’importanza della corretta comunicazione interpersonale.