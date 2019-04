Siracusa, rifiuti: Scerra (M5S) "Si pagano ritardi ed errori"

"Micro e le macro discariche di rifiuti si moltiplicano all'interno di Siracusa e a poco sembra servire l'azione di repressione messa in atto dal Comune di Siracusa attraverso le foto trappole o con gli appostamenti della Municipale. Questo quanto sostiene il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra.

"Proprio per combattere il fenomeno dell'evasione - afferma il pentastellato - il Comune di Siracusa nei mesi scorsi ha deciso di affidarsi, tramite l’Anci, alla fondazione Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale). Gli uffici - continua - tramite l’accesso a 50 banche dati, potranno venire a conoscenza di beni mobili, immobili, conti correnti e disponibilità degli utenti, così da poter “aggredire” il debito. Lodevole l’iniziativa del sindaco Italia di eliminare le scorte di plastica monouso dei commercianti da aprile conclude Scerra - ma i valori di differenziata sono ancora troppo bassi, a Siracusa, come in tutta la Sicilia".