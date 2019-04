All'asta il Melilli Outlet, si parte da circa 8 milioni di euro

All'asta, a partire dall'8 maggio, il Melilli Otlet, la mega struttura, inaugurata nel 2011, situata tra il lungomare di contrada Spalla e Siracusa. Il vasto complesso immobiliare, collegato alla Superstrada 114, è costituito da 105 punti vendita, magazzini e parcheggio multipiano.

Il centro commerciale è valutato 7.997.169mila euro, prezzo di perizia e base per l’asta. L’area è caratterizzata da strutture commerciali e artigianali, oltre ad un parco acquatico.

Tutti i livelli sono collegati da ascensori. L’outlet dispone di posti auto in parcheggi a raso, ed un blocco multipiano collegato alla galleria e ai negozi. Pavimenti in pietra.