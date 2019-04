Nel Siracusano, lotta al randagismo con "A Companion animal is for life"

Sono stati distribuiti oltre 700 chili di croccantini a Carlentini e più di 1000 a Sortino a favore di cani e gatti randagi grazie al grazie al progetto "A Companion animal is for life".

A darne notizia è Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Si tratta di un progetto davvero ambizioso – spiega Cafeo – nato per aiutare cani e gatti randagi di Sicilia e voluto da Pier Giovanni Capellino, presidente dell’omonima associazione e amministratore delegato di Almo Nature spa. Il cibo – ha proseguito Cafeo – è stato reso disponibile direttamente ai comuni interessati che si occuperanno poi della distribuzione”.

Il progetto vuole anche collegare i cani e i gatti alla responsabilità di un umano sin dal momento della nascita, attraverso procedure sistematiche di identificazione con microchip, registrazione e l’introduzione di leggi dissuasive, contro l’abbandono e per la certezza della pena.