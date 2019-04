Siracusa, pescatori di frodo al Plemmirio: sorpresi in due, intensificati i controlli

Intensi i controlli dell Forze dell'ordine sull’Area Marina Protetta del Plemmirio, supportati anche dall'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.

Nei giorni scorsi, in tarda notte, a seguito della segnalazione dei volontari di Sea Shepherd, allertata Capitaneria di porto e Guardia di Finanza per la presenza di un pescatore di frodo. Quest'ultimo, colto in flagranza di reato, era ancora munito di fucile subacqueo ed è stato trovato in possesso di molluschi cefalopodi e pesce per un totale di 10 chilogrammi che gli è stato sequestrato insieme all’attrezzatura.

Recentemente, sorpresi due pescatori sportivi per i quali sono scattate le sanzioni secondo il nuovo disciplinare integrativo che prevede un inasprimento fino a 200 euro per i trasgressori.