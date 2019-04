Siracusa, Agenzia delle entrate: alta adesione allo sciopero dei lavoratori

Alta l'adesione allo sciopero dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, pari al 98%, per rivendicare il mancato pagamento del salario di produttività per gli anni 2016 e 2017.

"Questo nonostante il raggiungimento degli obiettivi di recupero dell’evasione fiscale - dicono Cgil, Cisl e Uil - fissati dalla stessa Agenzia delle Entrate".

"Le lavoratrici e i lavoratori - afferma Franco Nardi, segretario provinciale della Fp Cgil - sono stanchi di attendere anni per un’attività regolarmente svolta con carichi di lavoro sempre più pressanti e certificata da tutti gli organismi di controllo pubblici, a partire dal Ministero dell’Economia e Finanze. Non si esclude nei prossimi giorni, se non dovessero esserci delle aperture alla soluzione della vertenza, assemblee e sit in che potrebbero determinare disagi per la cittadinanza".