Siracusa, i Carabinieri impegnati nel controllo del territorio: fermati oltre 59 veicoli

Otto le pattuglie impiegate dai Carabinieri per un controllo di oltre 59 veicoli su strada.

Tante le sanzioni elevate per mancato rispetto del semaforo rosso, mancato utilizzo del casco e mancata copertura assicurativa. E' scattato, inoltre, il sequestro delle autovetture per 4 automobilisti ed in un caso la guida sotto l’influenza di alcol con valore alcolemico pari a 1,24 g/l. La sanzione prevista per questo tipo d’infrazione, di natura penale, è una ammenda da 800 a 3200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.

In cinque sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina e segnalati all'Autorità giudiziaria. Denunciato a piede libero M.F.M, cameriere siracusano, 28 anni, per ricettazione in quanto trovato in possesso di uno smartphone rubato, e M.A., disoccupato siracusano classe 30 anni, poiché trovato in possesso di coltello a serramanico.

Accertati casi di evasione dai domiciliari.