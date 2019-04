Noto, sorpresi a rubare 500 chili di limoni: arrestati per furto aggravato

Sono stati colti in flagranza di reato mentre asportavano da un terreno privati 500 chili di limoni che avevano già messo in 10 sacchi e caricati nella propria auto, una Fiat Punto.

Durante un controllo del territorio della Polizia di Stato, in zona Vendicari, ieri sera, sono stati arrestati Andrea Bono, 30 anni, e Giuseppe Cutrale, 52 anni, entrambi residenti a Noto, già conosciuti alle forze di polizia, per furto aggravato.

Gli agrumi restituiti al proprietario. I due tradotti ai domiciliari.