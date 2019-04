A Enna la prima Assemblea Congressuale Siciliana di Art.1, Zappulla: "Nasce la nuova sinistra"

“Una proposta autonoma e aperta, per la Sinistra del Lavoro e dell’Ambiente”: questo è il titolo della prima Assemblea Congressuale di Art1 Mdp Sicilia verso il Congresso Nazionale fondativo del 6 e 7 Aprile a Bologna. “Nasce il partito di Articolo Uno” – dichiara il Coordinatore Regionale Pippo Zappulla, – “come strumento al servizio della ricostruzione di una nuova sinistra del lavoro, ambientalista, socialista. Per sconfiggere la nuova destra che avanza sulle macerie dei diritti civili, della civiltà del lavoro, puntando alla subcultura dell’odio e della caccia a ogni diversità occorre una alternativa politica, programmatica, culturale e morale che solo una nuova sinistra ricostruita nei valori, nei principi e nelle proposte può essere in grado di affermare”.

“Ci vogliono – afferma Zappulla – nuove parole d’ordine in grado di tenere insieme i valori dell’uguaglianza, della giustizia sociale, della solidarietà con soluzioni concrete che parlino alla condizioni materiali di vita delle persone, ora e subito. Rimettersi in sintonia con i bisogni delle persone – precisa Pippo Zappulla – solo così si potrà rilanciare la nuova sinistra e rappresentare un’alternativa credibile a questa destra razzista e xenofoba e ad un governo giallo-verde sempre più palesemente incapace di affrontare le tante emergenze del Paese”.

“Con questo spirito abbiamo proposto una lista unitaria dei progressisti e dei socialisti alle elezioni europee; ma dichiara – Zappulla – quel simbolo presentato dal Pd sembra evocare invece una mera continuità con il passato, senza una vera apertura politica a sinistra. Con quel simbolo più che una lista unitaria si chiede agli altri l’adesione se non l’annessione. Nella Sicilia della disoccupazione giovanile, della crisi economica, delle infrastrutture evocate e non realizzate, della grande questione criminale e morale c’è bisogno – afferma il Coordinatore Regionale di Art1 - di costruire da subito una mobilitazione unitaria per rappresentare l’alternativa credibile e possibile al governo degli annunzi e delle promesse di Musumeci”. “Questi i temi principali dell’Assemblea Congressuale regionale che si terrà domani, Mercoledì 3 marzo alle ore 16, nella Sala Luciano Lama a Enna Bassa. L’introduzione è affidata al Coordinatore Regionale Pippo Zappulla mentre le conclusioni saranno tirate da Arturo Scotto del Coordinamento nazionale”.