Corso di aggiornamento professionale di caffetteria latte art base

Continua il percorso di formazione per gli insegnanti tecnico pratici degli istituti alberghieri nella provincia di Siracusa.

L’associazione Mangiare bene e non solo ha organizzato nelle giornate del 28 e del 29 marzo, presso l’Istituto Professionale Alfio Moncada di Lentini, il CORSO DI CAFFETTERIA E LATTE ART BASE, riconosciuto ai sensi dell’art.5 della Direttiva 170/2016.

Docente del corso Gaetano Bongiovanni, affiancato nell’appuntamento siracusano da Giuseppe Fiorini , campione di latte art 2016 e trainer ufficiale dell’associazione.

Gli insegnanti tecnico pratici di sala e vendita hanno aderito all’iniziativa e hanno partecipato con entusiasmo al corso di aggiornamento che ha permesso loro di apprendere e migliorare le tecniche per ottenere espressi e cappuccini con la tecnica della latte art.

Il corso è strutturato in ore di esercitazioni pratica e in ore di formazione a distanza con visione di filmati e slide su piattaforma digitale , verifica e relazione finale con sperimentazione didattica che ogni corsista effettuerà nel proprio Istituto. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato attestato riconosciuto da caricare sulla Piattaforma S.O.F.I.A

A breve sarà stilato il nuovo calendario dei corsi che sarà reso pubblico sia nel sito istituzionale sia in tutte le scuole di indirizzo.