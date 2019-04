Avola, iniziati i lavori di urbanizzazione al complesso Orchidea

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza delle aree urbane prospicienti le abitazioni del complesso edilizio “Orchidea” in contrada Stretto di Carcellita, ad Avola. Alla fine del 2017 i residenti avevano segnalato disagi a causa dello stato di incompiutezza delle opere di urbanizzazione riguardanti i marciapiedi, la strada e l'impianto di pubblica illuminazione.

I tecnici dell'amministrazione hanno quindi attivato la polizza fidejussoria prestata dai costruttori a garanzia delle concessioni comunali e così il Comune si è sostituito alle inadempienze dei privati predisponendo gli atti per completare i lavori. Dopo l'approvazione del progetto per un importo pari a 150 mila euro, i lavori sono stati affidati e hanno preso il via la settimana scorsa con un impegno di spesa di poco più di 124 mila euro.

“Un'altra opera che si realizza grazie all’intervento del Comune – dice il sindaco Luca Cannata – perché la nostra attenzione è sempre alta su tutte le zone della città ”.