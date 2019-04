Elezioni europee 2019, sulla piattaforma Rousseau disco verde per la candidatura del siracusano Costantino Messina

C'è anche un Siracusano tra i dieci candidati del movimento Cinquestelle selezionati in Sicilia con le europarlamentarie. Lui è Costantino Messina, 41 anni, già candidato alle scorse elezioni politiche.

Costantino ha superato la prima fase di selezione sulla piattaforma Rousseau, per quanto riguarda la Sicilia. Adesso bisognerà attendere l'esito della selezione in Sardegna, da dove usciranno altri dieci candidati, ma, visto e considerato che entrambe le regioni formano un solo seggio, poi tra questi 20 candidati si dovrà fare un'altra votazione online.

Insieme a Costantino, i candidati che hanno superato il primo turno sono: Antonella Corrado, Ignazio Corrao, Francesco D'Anna, Flavia Di Pietro, Dino Giarrusso, Clementina Iuppa, Giuseppe Leotta, Costantino Messina, Matilde Montaudo, Daniela Morfino.

Sulla piattaforma possono votare solo gli iscritti.