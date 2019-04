Siracusa, Acli: "Più attenzione per le persone affette da autismo"

Diverse migliaia le famiglie che devono fronteggiare il problema dell'autismo.

"Soprattutto dalle nostre parti, più che altrove, sono diffuse l'ignoranza, l'approssimazione, purtroppo spesso anche a scuola, dove mancano gli insegnanti davvero specializzati e gli operatori asacom sono pochi e scarsamente utilizzati. - si legge in una nota di Acli Siracusa, nella Giornata mondiale dell'Autismo - Bisognerebbe inoltre attenzionare maggiormente alcune situazioni emergenziali, in cui le persone con autismo e le loro famiglie hanno bisogni particolari di assistenza, come ad esempio il malaugurato caso di un terremoto, possibile in zone ad alto rischio sismico come le nostre."