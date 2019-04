Torino, busta esplosiva recapitata in Comune alla sindaca Appendino

Era "idoneo a esplodere" il congegno trovato all'interno della busta sospetta indirizzata alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, e intercettata in Municipio. Lo rende noto la Questura di Torino, secondo cui il gesto sarebbe riconducibile "a soggetti appartenenti all'area anarco-insurrezionalista verosimilmente appartenenti alla cellula riconducibile all'Asilo", il centro sociale sgomberato il 7 febbraio dalla polizia. "Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova": è questo il mittente della busta. La scritta è tracciata in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico.

Se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso". Lo scrive sui social la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Avanti, più determinata di prima" aggiunge ringraziando "tutte e tutti per i messaggi di vicinanza e solidarietà".