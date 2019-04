Siracusa-Gela, avviati i lavori: stamattina sopralluogo della deputata Cannata e dell'assessore Falcone

Riavviati i lavori sulla Siracusa-Gela a seguito della transizione tra Cas e Cosedil. A darne notizia la deputata all’Ars Rossana Cannata, a seguito di un sopralluogo, avvenuto questa mattina, insieme all’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone.

Gli esponenti politici hanno fatto tappa anche in altri due cantieri siracusani, ovvero lo svincolo Maremonti per Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide e la bretella sulla Noto-Pachino.

“Sul raccordo per Canicattini e Palazzolo Acreide, le opere idrauliche messe in atto contro il dissesto idrogeologico della zona sono oramai al termine - spiega la Parlamentare - e sulla bretella Noto-Pachino sono state eliminate le interferenze presenti, in modo tale che si possa continuare spediti su entrambe le opere ormai in dirittura di arrivo, traguardi necessari da un canto per una migliore fruizione dei territori montani e dall’altro per rendere più agevoli, in termini di viabilità e di flusso turistico anche nelle zone marinare, gli spostamenti in tutta la zona Sud Orientale della Provincia”.