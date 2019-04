Augusta, una fiaccolata in memoria di tutti i giovani morti di cancro

Una fiaccolata in memoria dei giovani morti di cancro è stato organizzata per il 4 aprile, dalle 18 piazza Fontana ad Augusta, nel giorno in cui Irene Tilotta, anche lei vittima di cancro, avrebbe compiuto 25 anni.

Saranno presenti in rappresentanza dell’associazione dei “Genitori tarantini” il papà e la mamma di Giorgio Di Ponzio, altra giovane vittima di cancro, che lo scorso 25 febbraio hanno promosso una memorabile fiaccolata nella città pugliese in memoria delle tante vittime dei veleni dell’inquinamento.

Alla manifestazione di Augusta sono stati invitati a partecipare il Presidente e l’Assessore all’ambiente della Regione Sicilia, il Prefetto, la Curia vescovile, le parrocchie e i sindaci delle sei città della provincia siracusana appartenenti all’area riconosciuta Sito d’Interesse Nazionale (SIN): Augusta, Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino.