Siracusa, pubblicato avviso di mobilità regionale per dirigenti medici

Pubblicato dall'Asp di Siracusa un avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di 20 posti vacanti di dirigente medico di varie discipline.

Si tratta di 2 posti di Ortopedia e Traumatologia, 2 Chirurgia generale, 2 Patologia clinica, 2 Medicina trasfusionale, 2 Psichiatria e 1, rispettivamente, di Medicina interna, Gastroenterologia, Anatomia patologica, Urologia, Malattie infettive, Direzione medica di presidio ospedaliero, Nefrologia, Oncologia, Neuropsichiatria infantile, Cure palliative – Hospice.

L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29 marzo 2019 e, a breve, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: da quel momento decorreranno 15 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità.

Le immissioni in servizio di personale proveniente da altre Regioni dovranno essere autorizzate dall’Assessorato regionale della Salute.

“Stiamo proseguendo – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra assieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di Bella – nell’importante processo di adeguamento della dotazione organica dell’Azienda. Tale attività ci ha già consentito di superare il precariato e, attraverso lo scorrimento già effettuato delle graduatorie esistenti e il processo di mobilità preliminare all’avvio dei concorsi, saremo nelle migliori condizioni per fare fronte alle esigenze dell’utenza con sempre maggiore professionalità e più adeguata organizzazione, potendo contare finalmente su personale stabilmente inserito nelle strutture sanitarie del territorio”.