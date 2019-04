Tour dei Beni Culturali, successo di partecipazione tra Lentini e Carlentini

Ha riscosso una grande partecipazione la quarta tappa del Tour dei Beni Culturali che nel fine settimana è approdato a Carlentini e Lentini.

E' stata una passeggiata (organizzata dal deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, insieme con i consiglieri comunali di Lentini e Carlentini, Maria Cunsolo e Sandra Piccolo, e ai Meetup locali) tra l'area archeologica di Leontinoi (Porta sud, Grotta di San Mauro e villaggio della Metapiccola); la chiesa rupestre del Crocifisso e, infine, il convento dei Cappuccini limitrofo al cimitero monumentale di Lentini.

"Mi ritengo soddisfatto per la giornata - afferma Filippo Scerra - sono ancora più contento del fatto che l'iniziativa sia stata partecipata e apprezzata. Voglio precisare che non si tratta di una semplice "passeggiata", ma è un modo per conoscere in maniera profonda il nostro territorio, avere la consapevolezza di ciò che ci appartiene, toccare con mano le difficoltà e le criticità, per poi confrontarsi con le realtà territoriali e le amministrazioni locali e trovare una soluzione politica".