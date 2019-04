Rosolini, politici e volontari insieme per pulire il Parco “Giovanni Paolo II”

Esponenti politici, cittadini, pezzi di Giunta e consiglio comunale tutti impegnati, ieri mattina, nella pulizia del Parco “Giovanni Paolo II” (verde a valle), il grande polmone verde della città di Rosolini.

Un intervento manutentivo che ha riportato in buona parte il Parco ad essere pienamente fruibile, liberato da erbacce, piante secche, rifiuti e cartacce.

"Sono molto colpito e anche riconoscente - dichiara il sindaco Incatasciato - per il grande entusiasmo e la partecipazione a queste attività. Non cerchiamo assolutamente il plauso dei cittadini, ma auspichiamo solamente la loro sempre più folta collaborazione. C’è ancora molto da fare ma questi esempi fanno capire quanto è forte l’amore che i rosolinesi hanno per il loro paese, quanta voglia hanno di renderlo vivibile a tutti".