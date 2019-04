Siracusa, oggi apertura dell'asilo nido di via Cassia

Apertura inaugurale oggi per l’asilo nido di via Luigi Cassia, nel rione della Mazzarrona a Siracusa.

Presenti i vertici della società cooperativa La Garderie che si è aggiudicata il servizio della struttura comunale, con Moreno e Monica Martinez, del capo servizio di Officina Educativa del Comune di Siracusa, Caterina Galasso, delle 18 operatrici e delle famiglie dei 30 bambini che usufruiscono del servizio. Un terzo dell’utenza iscritta usufruirà del servizio grazie alla “presa in carico della retta minima” da parte del gestore, senza alcun aggravio per le casse comunali. La struttura è ancora disposta a accogliere: ha una capienza totale di 46 posti.

Per i primi 15 giorni, ossia nella fase di inserimento, il nido sarà aperto dalle 8 alle 14; dal 15 aprile farà orario completo, dalle 8 alle 16.