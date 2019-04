Rosolini, arrestato per spaccio marocchino 35enne

Sarebbe coinvolto in operazioni di spaccio di sostanze stupefacenti. Per tale motivi i Carabinieri hanno arrestato Mouach Ahmed, 35 enne di origine marocchina, in ottemperanza alla misura della custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania e confermata dal Tribunale del Riesame.

Secondo il materiale fornito dai Carabinieri, l'uomo avrebbe ceduto delle dosi di sostanza stupefacente in cambio di danaro nel giugno del 2018.

L’arrestato è stato condotto al “Cavadonna” di Siracusa.