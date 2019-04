Siracusa prima nell'Abbracciata collettiva 2019

Siracusa vince la quarta edizione di Abbracciata Collettiva. l'iniziativa di solidarietà, inclusione e vicinanza alle tante famiglie che vivono ogni giorno le problematiche dell’autismo e della disabilità.

La gara di solidarietà svolta in contemporanea ad altre 10 città italiane della durata di 30 ore consecutive, ha fatto registrare alla piscina del Club Pegaso di Siracusa, la presenza di 1510 partecipanti che hanno percorso 4890 chilometri.

Grazie a questa manifestazione benefica saranno donate oltre 600 terapie alle famiglie di Siracusa e Catania che praticano la Terapia Multisistemica in Acqua metodo Caputo-Ippolito.

“Il risultato conseguito che vede Siracusa prima fra le 11 città che hanno aderito alla Abbracciata Collettiva - ha detto il sindaco Francesco Italia – mi riempie di orgoglio e dimostra e conferma che Siracusa è una città solidale e inclusiva”.

Analoga soddisfazione è stata espressa dall'assessore allo Sport Nicola Lo Iacono.

“Le mie parole- ha detto il coordinatore regionale TMA Francesco Paoletti - sono quelle dei bambini e ragazzi della TMA che non possono esprimersi verbalmente ma che attraverso i loro sorrisi e i loro sguardi ci hanno parlato della loro gioia nell’aver accolto migliaia di persone che in questi giorni si sono strette insieme a noi in un grande Abbraccio Collettivo”.