Francofonte, spinge per terra mamma e figlia pur di rubare un cellulare

Avrebbe spinto per terra la vittima, e la madre, pur di impossessarsi del suo telefono cellulare e darsi alla fuga. E' successo ieri sera, a Francofonte, in una via cittadina. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da un passante, da qui sono partite le indagini che hanno portato all'arresto di Gaetano Arceri, 35 anni, pregiudicato.

La refurtiva è stata recuperata, l'uomo tradotto ai domiciliari per rapina