Pachino, omicidio Corrado Vizzini: la ricostruzione della dinamica nel VIDEO DELL'AGGUATO

Un'indagine non facile, frutto di un gran lavoro di ricostruzione e ascolto, quella sull'omicidio di Corrado Vizzini, vittima di un agguato il 16 marzo scorso a Pachino per il quale 4 persone sono state fermate con l'accusa di omicidio aggravato: Massimiliano Quartarone, 24 anni, Sebastiano Romano, 28 anni, Giuseppe Terzo, 26 anni e Stefano Di Maria, 25 anni.

Un'indagine, diretta sapientemente dalla dirigente Maria Antonietta Malandrino, che ha dovuto fare i conti con uno spesso muro di omertà calato sulla vicenda e che ha avuto come punto di partenza le immagini registrate dalla telecamera di videocorveglianza attiva fuori dall'abitazione del parente di uno dei 4 fermati, lo zio di Di Maria, che non era stata staccata come invece lo erano state altre due.

Il video mostra chiaramente Corrado Vizzini che fa rientro a casa a bordo di un motorino, seguito a distanza dalla Smart in uso a Romano: giunto all'altezza di via De Sanctis, un fischio richiama la sua attenzione, l'uomo si ferma, e, pochi secondi dopo, viene fatto oggetto di 8 colpi di pistola, sparati in rapida successione, 4 dei quali lo colpiscono, ferendolo gravemente. Passa un'auto che costringe il commando a lasciare l'opera a metà. Si vedono ancora le auto di Romano e Terzo che si incrociano e Quartarone che scappa per raggiungere la casa del suocero.

Ma la lotta per assicurarsi il predominio nello spaccio di droga nel Pachinese non si è arrestata: questa notte l'incendio del portone d'ingresso della famiglia di Quartarone e il lancio di una bomba carta all'indirizzo della casa di suo suocero.