Siracusa, bandiera arcobaleno al Vermexio: Fratelli d'Italia chiede la rimozione

La bandiera arcobaleno, da ieri, sventola a Palazzo Vermexio, sede storica del Comune di Siracusa, in segno di dissenso verso il congresso delle famiglie in corso a Verona.

L’iniziativa è stata contrastata dal Fratelli d'Italia Siracusa che ne chiede la rimozione perchè l'iniziativa "non rientra - si legge in una nota di Fratelli d'Italia - tra quelle previste dalla normativa vigente, la legge n. 22 del 5 febbraio 1998 (che detta disposizioni generali sull’uso delle bandiere) e il d.p.r. n.121 del 7 aprile 2000 (che costituisce “Regolamento del governo sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”).

Infine, Fratelli d'Italia chiede al sindaco Francesco Italia una posizione di neutralità soprattutto quando si tratta di temi che dividono la collettività.