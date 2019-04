Augusta, intervengono per sedare lite tra detenuti: agenti aggrediti in carcere

"Un Ispettore e due Poliziotti Penitenziari aggrediti nella Casa di Reclusione di Augusta." A denunciarlo è il Segretario Generale Aggiunto dell’O.S.A.P.P, Domenico Nicotra.

L'aggressione, secondo quanto riferisce Nicotra, si è verificata intorno alle 19 del 30 marzo quando dopo una lite tra due detenuti, l’Ispettore di sorveglianza generale ha richiamato uno dei due per ripotarlo alla calma.

"Il detenuto, per tutta risposta, - raccointa il segretario dell'Osapp - ha sferrato un pugno contro l’ispettore e i due poliziotti intervenuti per cercare di ristabilire l’ordine sono stati anche loro aggrediti, riportando lesioni ritenute guaribili in tre e cinque giorni. Anche quest’ultimo episodio, insieme agli altri, sarà riferito al prossimo incontro che il Ministro della Giustizia terrà con i sindacati per evidenziare come carceri il personale è sempre di meno mentre le aggressioni sono in costante aumento".