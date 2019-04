Nuoro, donna uccisa in casa: arrestato ex marito

E' stato arrestato a Sassari dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, unitamente ai militari di Sassari, Ettore Sini, il 49enne agente di polizia penitenziaria che ha fatto irruzione a casa della ex moglie Romina Meloni, 49 anni, a Nuoro, uccidendola a colpi di pistola e ferendo gravemente il nuovo compagno di lei, Gabriele Fois, anche lui 49enne, ricoverato in Rianimazione al San Francesco di Nuoro. L'uomo vagava in stato confusionale.