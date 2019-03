Siracusa, riaperto ufficialmente l'impianto di atletica leggera al campo scuola “Pippo Di Natale”

Taglio del nastro questa mattina all'impianto di atletica leggera del campo scuola “Pippo Di Natale”. Conclusi i lavori iniziati un anno fa, che comprendono interventi nel campo di calcio con la posa del manto in erba sintetica e il rifacimento dell'impianto elettrico, portati a termini grazie a un finanziamento del Coni.

Alla cerimonia di inaugurazione il sindaco, Francesco Italia, l'assessore allo Sport, Nicola Lo Iacono, una rappresentanza della Fidal composta: dal vice presidente nazionale e commissario regionale, Vincenzo Parrinello; dal segretario della federazione nazionale, Fabio Pagliara; dal sub ommissario regionale, Paolo Gozzo; dal presidente provinciale, Antonio Siracusa. Presente che il vice questore Massimiliano Santoro in rappresentanza del questore, Gabriella Ioppolo.

La riapertura ufficiale è avvenuta in coincidenza con un meeting regionale che comprendeva la quinta edizione del Memorial “Giorgio Roccasalva” e il Trofeo “Alberto Madella”. L'evento è inserito nel calendario della Fidal ed è stato organizzato dalla società “Milone”.

"Siracusa - ha detto Lo Iacono - torna a disporre una struttura che da decenni forma eserciti di sportivi alcuni dei quali spiccano a livello nazionale e internazionale. Così come la Cittadella per altre discipline, il campo scuola, che in passato ha fatto da scenario a grandi imprese, deve essere soprattutto un punto di riferimento per i giovani affinché scoprano il piacere dell'attività fisica all'aria aperta e possano coltivare i propri talenti. Tornare a disporre di un impianto di atletica omologato è un valore aggiunto: rimette la città nel circuito degli eventi che contano e che spostano numeri importanti di appassionati".