Priolo, rimozione ceneri di pirite dalla penisola Magnisi: Cafeo "delibera non approvata"

"Assolutamente condivisibile l’iniziativa lanciata dal 'Comitato per la mancata bonifica ed abbandono di rifiuti nella penisola Magnisi', una raccolta di firme sia fisica sia online". Così l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive, che spiega: "la delibera di Giunta Regionale con la quale si cambierebbe la destinazione di 1,4 milioni di euro, fondi del 'Patto per il Sud', dall’emergenza discarica di contrada Portella Arena del Comune di Messina alla rimozione della cenere di pirite della penisola Magnisi a Priolo Gargallo, pur essendo arrivata in Giunta, non è stata ancora deliberata".

"Il problema non è per niente risolto – conclude Giovanni Cafeo – e necessita attenzione massima da parte di tutti, anche dal punto di vista dei costi effettivi dell’operazione di bonifica, senza allarmismi ma con grande senso di responsabilità; sarà ovviamente mia premura seguire la vicenda in prima persona".