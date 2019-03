Siracusa, perdita ad una tubazione: possibile carenza idrica nella zona alta della città

Perdite idriche si sono verificate, questa notte, a causa di un blackout Enel, su una tubazione di adduzione al serbatoio di Bufalaro alto.

Lo comunica Siam, che ha già mandato sul posto i tecnici per le riparazioni.

Questo potrebbe causare riduzione della pressione idrica per la giornata di oggi nella zona di viale Epipoli, via Necropoli Grotticelle, viale Tica, via Tisia, viale Zecchino, via Filisto e zone limitrofe oltre che nella zona di contrada Sinerchia e nella frazione di Belvedere.