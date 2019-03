Siracusa, tre scippi ieri in poche ore: indagini in corso

Sono tre gli scippi di borsette consumati a Siracusa nelle ultime ore. Il primo ieri, alle 17, in via Svizzera, ai danni di una donna. Gli altri due alle ore 20,00 in via Grottasanta e, alle ore 22,00, in via Malta ai danni di due anziane donne. I malviventi si sono dati alla fuga

Indagini in corso della Polizia di Stato.