Priolo Gargallo, furto in appartamento e scippo in via Milano: indagini

Avrebbero messo a segno un furto in due diverse abitazioni in via Milano, a Priolo Gargallo, poi, mentre fuggivano a bordo di un'autovettura, avrebbero scippato la borsa ad una donna che si trovava casualmente sulla loro strada.

A compiere i reati di furto e rapina sarebbero stati in quattro. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Indagini in corso.