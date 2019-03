Buscemi, ovino macellato senza autorizzazione: denunciato

Nel cofano della propria auto aveva una carcassa di ovino appena scuoiata ed eviscerata. Lui, un bracciante agricolo 53 enne, però, non risulta titolare di macello riconosciuto e, tantomeno, di autorizzazione all’attività di macellazione, motivo per il quale i Carabinieri, durante un posto di blocco, lo hanno denunciato per macellazione clandestina.

La carcassa, insieme a resti di altre pelli di ovini, anch’esse oggetto dell’abusiva macellazione, è stata sequestrata.