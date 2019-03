Siracusa, il Consiglio Comunale vota contro l'aumento della Tari

Il Consiglio comunale ha detto No all'aumento della Tari nel Comune di Siracusa. La votazione ieri sera, durante una riunione a Palazzo Vermexio, dalle 20 in poi.

Soltanto due i consiglieri comunali che hanno dato parere positivo alla proposta. Tra i motivi che avevano portato l'Amministrazione ad un innalzamento della Tari, il mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta differenziata ed altro ancora. Ma comunque tutte motivazioni che in un certo senso fanno crescere la spesa per la gestione del servizio di igiene urbana al Comune, e di riflesso ai cittadini.

Rimane però un dato importante che ieri sera è stato portato alla luce, e cioè il problema dell'evasione fiscale.

Dal 2004 ad oggi nella riscossione della Tari si è accumulata un'evasione pari ad una somma di 70 milioni di euro, secondo quanto riferito dal Ragioniere generale del Comune.

Tante le polemiche che in queste ore si continuano a moltiplicare, in particolare sui social, da parte dei cittadini insoddisfatti del servizio di igiene urbana.