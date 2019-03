Pachino, omicidio Vizzini: restano in carcere i quattro fermati

Convalidati i quattro fermi nei confronti dei presunti componenti del commando che avrebbe ucciso Corrado Vizzini, 55 anni. L'omicidio sarebbe un regolamento di conti per la gestione delle attività illecite a Pachino, in provincia di Siracusa, ed in particolare per lo spaccio di droga.

Restano in carcere Stefano Di Maria, 25 anni, Sebastiano Romano, 28 anni, Giuseppe Terzo, 26 anni, e Massimo Quartarone, 24 anni, tutti di Pachino. Secondo gli investigatori, sarebbero stati Quartatone e Terzo a premere il grilletto, i due sono stati interrogati a Genova e Vercelli dove si sono recati subito dopo l'agguato del 16 marzo scorso. Vizzini stava rientrando in casa in motorino quando è stato centrato da 4 colpi degli otto esplosi dal commando, l'uomo è deceduto il 28 marzo all'ospedale Di Maria di Avola.

(ANSA)