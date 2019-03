Siracusa, l'appello di Confcommercio: "Non aumentate la Tari"

"Ci sembra quanto mai imbarazzante che temi, come i tributi locali e di scopo, la cui importanza ricadrà sul futuro economico delle imprese, delle famiglie e dei turisti, non siano stati discussi anche con le associazioni maggiormente rappresentative".

Così esordisce una nota a firma del direttore di Confcommercio Siracusa, Francesco Alfieri, a poche ore dalla seduta del Consiglio comunale chiamato a decidere sul Piano di gestione.

"Purtroppo riscontriamo sia sulla esperienza dei rifiuti, sia sulla gestione della tassa di soggiorno - scrive - una pressoché assenza di discussione con chi come noi da sempre ha portato avanti il dialogo per creare un sistema di rete. Ci rivolgiamo all’intelligenza degli amministratori e alla sensibilità del Consiglio comunale chiedendo di non aumentare la Tari - conclude - poiché il tessuto economico non potrebbe sorreggere questo ulteriore peso, e di coinvolgere da subito le associazioni di categoria per affrontare insieme questi temi spinosi, anche attraverso la giusta gestione delle commissioni a suo tempo organizzate ma mai effettivamente convocate".