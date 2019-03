Canicattini Bagni, igiene urbana: proroga di 6 mesi alla Prosat

Proroga di sei mesi dal Comune di Canicattini Bagni alla Prosat del servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti, trasporto e conferimento in discarica. La proroga, firmata dal sindaco, Marilena Miceli, con propria Ordinanza contingibile ed urgente si rende necessaria per non interrompere il servizio dall'1 aprile nelle more dell’espletamento delle procedure da parte della SRR Siracusa per la nuova gara d’appalto con gli stessi costi precedenti (costo 924.000 euro, con un totale di 5.949.798,56 euro nei sette anni) senza alcuna modifica delle tariffe a carico dei cittadini, nonostante l’aggiunta dei servizi di spazzamento e pulizia delle strade, disinfestazione, derattizzazione, fornitura sacchetti, raccolta del tessile, ovvero di stoffe e vestiti, sinora non ancora fatta.

Il costo dell’affidamento del servizio in proroga, compreso di Iva, è di 208.879,42, euro.

Alla stessa Prosat, inoltre, è affidata,per un preventivo di 29.800 euro più Iva, la fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta della frazione umida e del rifiuti indifferenziati mediante tracciabilità del sacco (e quindi dell’utenza) con il sistema a “codice a barre”.

L’Amministrazione comunale, intanto, ha predisposto il Regolamento per gli incentivi e sgravi nelle bollette per tutti quei cittadini che provvederanno a conferire i rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) sulla Maremonti, dove verranno pesati e registrati tramite la Tessera Sanitaria di ognuno.