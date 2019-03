Siracusa, Ccr aperti 12 ore al giorno, anche sabato e domenica

Centri comunali di raccolta aperti 12 ore al giorno dalle 7 alle 19, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, ad eccezione del martedì.

Questo quanto stabilito a seguito di un incontro che il sindaco Francesco Italia, ha avuto ieri con i vertici della Tekra, la società che ha in gestione il servizio di igiene urbana nel capoluogo.

L'ok è arrivato, manca solo la data di inizio dei nuovi orari, che sarà presto resa nota.

In questo modo l'amministrazione viene incontro alle tante richieste della cittadinanza che aveva nell'ultimo periodo protestato per gli orari ridotti di apertura dei CCR che peraltro causavano lunghe file agli utenti per poter usufruire del servizio.