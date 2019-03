Siracusa, settimana di scambio per 8 studenti stranieri

Dal 30 marzo al 7 aprile si svolgerà la “Settimana di scambio” organizzata dai volontari di Intercultura di Siracusa.

Otto studenti stranieri dalla Cina, Thailandia, Nuova Zelanda, Polonia, dal Brasile, Paraguay e Giappone, che stanno attualmente trascorrendo il loro anno di studio e di vita con Intercultura in una diversa parte dell’Italia, sempre ospitati su base volontaria da una famiglia locale.

“Arte, natura e sapori di Sicilia”: questo è il titolo della Settimana di scambio per permettere a questi giovani di conoscere un nuovo volto dell’Italia: saranno guidati alla conoscenza del territorio siracusano non solo dai volontari locali di Intercultura, ma anche da “guide turistiche” molto speciali: i loro coetanei stranieri che stanno attualmente trascorrendo il loro anno scolastico a Siracusa.

Prima tappa del ricco programma è la gita al vulcano Etna e alla suggestiva Taormina, a cui seguiranno poi altre visite guidate alla scoperta delle bellezze di Siracusa e dintorni: il Parco Archeologico e le catacombe di San Giovanni, Noto e la Villa del Tellaro, Ortigia e il Castello di Maniace.