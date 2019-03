Siracusa al completo per il derby di domani con la Sicula Leonzio

Rosa al completo, eccezion fatta per Giacomo Fricano per il Siracusa che domani affronterà la Sicula Leonzio. Al termine della rifinitura il tecnico Ezio Raciti ha incontrato i cronisti.

" La sosta è servita per recuperare quasi tutti gli acciaccati - spiega l' allenatore azzurro- per noi quella di domani è la partita della vita. Dobbiamo fare risultato per la classifica e i tifosi. Entrate nel loro cuore dopo una stagione come quella attuale non è facile. Siamo tutti affettivamente coinvolti per questo " malato" che si chiama Siracusa. I conti li faremo alla fine. Domani scenderà in campo una squadra agguerrita e vogliosa di fare punti".