Siracusa, la bandiera arcobaleno sventola al Vermexio

La bandiera arcobaleno, oggi, sventola a Palazzo Vermexio, sede storica del Comune di Siracusa, in segno di dissenso verso il congresso delle famiglie in corso a Verona.

L’iniziativa, a favore dei diritti umani, è stata presentata al Sindaco, Francesco Italia, dalla referente dell'associazione Famiglie Arcobaleno Rosaria Scolla, alla quale hanno aderito le associazioni Arcigay Siracusa, Stonewall GLBT Siracusa e R.E.A rete empowerment attiva.

Tutte insieme ringraziano il primo cittadino "per avere deciso di esporre la bandiera mostrando solidarietà sia verso la comunità LGBT sia per la salvaguardia dei diritti di tutti".