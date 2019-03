Siracusa, riapertura ufficiale dell'impianto di atletica del "Pippo Di Natale"

Da domani l'impianto di atletica leggera del campo scuola “Pippo Di Natale” a Siracusa sarà interamente fruibile. Alle 16 la cerimonia di riapertura con un meeting regionale che comprende la quinta edizione del Memorial “Giorgio Roccasalva” e il Trofeo “Alberto Madella”, inserito nella calendario ufficiale della Fidal.

La manutenzione straordinaria del “Pippo Di Natale” è stata effettuata senza costi per il Comune grazie a un finanziamento del Coni nell'ambito del programma “Sport e periferie”. All'epoca, era assessore allo Sport il sindaco Italia.

I lavori, per l'importo di un milione di euro, sono stati progettati dall'Ufficio tecnico con a capo Vincenzo Tripoli. A novembre del 2018 la Fidal aveva concesso l'omologazione dell'impianto per le gare ufficiali, che mancava da quasi nove anni.

Gli interventi hanno riguardato la pista e le pedane dei salti e dei lanci, gli spogliatoi, gli uffici, i locali di servizio e gli impianti, compreso quello per il fotofinish sul traguardo con il ponte luci. Nel campo di calcio è stato posato il manto in erba sintetica ed è stato rifatto l'impianto elettrico.