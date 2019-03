Siracusa, in casa hashish e cocaina: 34enne ai domiciliari

Nascondeva in casa hashish e cocaina. Scoperto dai Carabinieri, è stato arrestat: si tratta di Carmelo Rendis, 34 anni di Siracusa, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione presso l’abitazione in uso al 34enne, i militari dell'Arma hanno trovato all’interno di un comodino della camera da letto, un panetto di hashish del peso di 88 grammi, ulteriori 8 dosi della stessa sostanza pari a 10 grammi circa e 3 grammi di cocaina divisa in 7 dosi. Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio nella zona di via Italia 103, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 1500 euro.

Per l'uomo è stata disposta la detenzione domiciliare in attesa di giudizio di convalida.