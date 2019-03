Noto, abbandono rifiuti: telecamere immortalano sporcaccioni

Telecamere e pugno duro contro chi non rispetta le regole nel conferimento dei rifiuti. A dirlo il sindaco Corrado Bonfanti e l’assessore all’Igiene urbana Giovanni Campisi, che hanno avviato una serie di controlli sul conferimento della spazzatura in centro e nelle contrade, in collaborazione con la Polizia Municipale e la Roma Costruzioni.

"Sono già diversi i cittadini colti in flagranza - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - mentre conferivano illegalmente i rifiuti in zone ormai divenute abituali aree di discarica, come in via Zaniboni o in contrada Gioi. I controlli e le sanzioni hanno anche riguardato abitazioni ed attività commerciali che risultano sconosciute al fisco locale, in quanto mai censite, o perché avvezze a conferire solo rifiuti indifferenziati".

"In caso di rifiuti - aggiunge l’assessore all’Igiene Urbana Giovanni Campisi - non tracciabili oppure non conformi alle regole della differenziata, la spazzatura non sarà ritirata ma verrà esaminata per individuare eventuali responsabili e poi multarli. Altri controlli riguarderanno le case vacanze. Queste azioni repressive serviranno a contrastare l’illegalità, a tutelare l’immagine della nostra città e quei cittadini onesti e rispettosi delle regole che avranno presto benefici tariffari e premialità aggiuntive".