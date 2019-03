Avola, aggredisce in strada ex moglie: arrestato bracciante agricolo

Avrebbe aggredito in strada, nei pressi di via Siracusa, l'ex moglie dalla quale si era separato nei mesi scorsi. Lui è un bracciante agricolo, 55 anni, già noto alle forze di polizia, il quale non aveva mai accettato la separazione della donna, vittima già di minacce e persecuzioni, che all'uomo erano costati il divieto di avvicinamento. Fino a ieri, quando, i due si sarebbero incontrati casualmente e da lì l'aggressione con lesioni alla donna giudicate guaribili in 25 giorni. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia e chiuso in carcere