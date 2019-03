Siracusa, sicurezza stradale: a marzo 150 controlli e 102 sanzioni. Sotto accusa l'uso del telefonino alla guida

La Polizia municipale di Siracusa impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e della sicurezza stradale con una pattuglia in borghese che, a bordo di uno scooter, ha battuto e pattugliato le zone urbane di maggiore flusso veicolare, dai centri commerciali a Ortigia. Il bilancio finale conta 150 controlli con 102 sanzioni elevate ad altrettanti automobilisti. Per il 44% le sanzioni riguardano l'uso del telefonino alla guida, per il 33% il mancato uso della cintura di sicurezza e per il restante 23% per una velocità inadeguata, quindi oltre i limiti.

"Proseguiremo con questi controlli - dichiara il comandante della Polizia Municipale di Siracusa, Enzo Miccoli - anche nei prossimi mesi, anche perché con la bella stagione aumenta il flusso veicolare e la possibilità di incidenti stradali".