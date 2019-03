Siracusa, devastazione al cimitero: raid vandalico con vasi rotti e fiori gettati ovunque. LE FOTO

Uno scenario di devastazione questa mattina al cimitero di Siracusa: vasi rotti, fiori gettati ovunque da ignoti che si sarebbero introdotti nel camposanto dopo l'orario di chiusura presumibilmente dopo l'imbrunire per avere la possibilità di agire indisturbati.

Questa mattina la scoperta all'apertura da parte del custode che ha immediatamente avvertito l'amministrazione.

La denuncia su facebook del sindaco Francesco Italia, estremamente amareggiato per l'accaduto: "Non servono commenti per queste foto - scrive - Colpire la MEMORIA della nostra città non può avere GIUSTIFICAZIONI. Alle forze dell’ordine la nostra fiducia per dare giustizia ai nostri cari".

Si tratterebbe della stessa zona in cui si sono verificati dei furti. Già da lunedì sono previsti interventi di sistemazione di tutta l'area.