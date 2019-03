Papa Francesco parte oggi per la visita in Marocco

Papa Francesco parte stamane per il suo viaggio di due giorni in Marocco, a meno di due mesi dalla storica visita negli Emirati Arabi Uniti. I rapporti interreligiosi e istituzionali, nonché un incontro con i migranti nella sede della Caritas diocesana saranno al centro della sua prima giornata. Secondo il programma, Francesco partirà alle 10.45 da Roma-Fiumicino alla volta di Rabat. L'atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale marocchina è previsto per le 14.